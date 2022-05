Pnrr, ai comuni della Puglia 81 milioni per progetti di inclusione sociale

BARI - Ai Comuni della Puglia sono stati destinati 81 milioni dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, legati al Pnrr. I fondi saranno investiti per favorire l’attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

Le risorse sono stanziate anche per il sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; percorsi di autonomia per persone con disabilità; Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi). Nello specifico, la misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione, forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out e iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo.

Al Comune di Bari assegnati quasi tre milioni, due milioni a Taranto, tre milioni a Lecce, 1,6 milioni a Brindisi, 2,3 milioni a Foggia.