Amati (Pd): «In Puglia bloccati 245 mln per la sanità. Online nuovo sito regionale su Pnrr»

BARI - «Le carte per usare al più presto 245 milioni in edilizia sanitaria sono pronte dall’8 marzo, dopo un’intensa attività delle Commissioni, e dovevano essere inviate a Roma nel giro di qualche giorno. E invece nulla per un motivo incredibile: si attende lo studio di fattibilità sul nuovo ospedale Bari nord, chissà quando, trascinando nel baratro 17 interventi già pronti». Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati (Pd).

«Eppure - continua - ben si potrebbe finanziare il nuovo ospedale Bari nord con le risorse della Cipe, complessivamente pari a euro 270milioni e in attesa di avere una programmazione, e destinare ai maggior costi del nuovo ospedale di Andria i 92milioni del Bari nord. Una cosa facilissima che però trova la Giunta regionale all’opposizione del programma elettorale premiato dai cittadini e quindi di se stessa. Nell’ambito dei fondi dell’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 - conclude Amati - ci sono 245 milioni pronti per la Puglia, che se utilizzate, ci aprirebbero la porta agli ulteriori finanziamenti per 270 milioni».

Intanto Amati annuncia che “Da oggi è online un sito web dedicato al Pnrr Puglia e Meridione, in modo da poter essere informati e aggiornati sul Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il portale si struttura principalmente in tre sezioni, ottimizzate sia per fruizione desktop hd sia per mobile e servirà per seguire l’andamento delle attività con riferimento ai singoli programmi. La prima parte contiene le notizie e gli ultimi approfondimenti sulla situazione Pnrr Puglia e Meridione, con indice articolo e fruizione individuale dei contenuti. La seconda sezione invece interessa la parte delle scadenze, con filtri relativi allo status di completamento e approfondimento dei vari dettagli. La terza ed ultima parte, 'Missioni' presenta un'indicazione precisa degli obiettivi per ogni missione e dettagli su ogni singola misura contenuta in ogni missione.

Tutti i dati sono sincronizzati automaticamente dagli opendata Pnrr forniti da Openpolis”./comunicato