Marò: cittadinanza onoraria a Massimiliano Latorre dal Comune di Rocca Canavese

Cittadinanza onoraria nel Comune di Rocca Canavese (Torino) al Marò Massimiliano Latorre. Il luogotenente ha anche ricevuto dal sindaco, Alessandro Lajolo, le chiavi della città.

«La triste vicenda dei due militari italiani tenuti prigionieri in un paese straniero mi ha ricondotto alle numerose vicende di prigionia patite da cittadini di Rocca durante l'ultimo conflitto mondiale - ha spiegato il sindaco motivando il riconoscimento - oggi più che mai servono esempi di persone forti, esattamente come Latorre, che rappresenta a pieno titolo un altissimo esempio per il mondo militare e quello civile. Un esempio di sacrificio personale a favore della pace internazionale».

Lo scorso mese di febbraio, a chiusura dell’ultimo procedimento giudiziario, il tribunale di Roma ha archiviato l'indagine sui due fucilieri della marina, il barese Salvatore Girone e il tarantino Massimiliano Latorre, che nel 2012 erano stati accusati dell’omicidio di due pescatori indiani avvenuto nel febbraio 2012, quando i due erano a bordo della nave «Enrica Lexiè».