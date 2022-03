La notte fa paura, monopattini e scooter a prezzi scontati per le donne

Una donna su due non si sente sicura ad uscire da sola la notte. E allora, in occasione della festa della donna e per tutto il mese di marzo, tariffe scontate del 50 per cento a tutte le donne che noleggeranno i monopattini presenti in città.

L'iniziativa è di «Bit Mobility» e sarà attivata a Lecce, Bari, Taranto, Brindisi, Porto Cesareo, Pulsano, Martina Franca, comuni in cui l'azienda è presente con le proprie flotte.

«Per un rientro a casa in sicurezza - spiegano dall'azienda - tutte le donne che utilizzeranno i monopattini o gli scooter elettrici BIT durante la fascia oraria dalle ore 22 alle 6 non avranno un costo di sblocco mentre la tariffa al minuto sarà scontata del 50%».

Alla base della proposta c'è il modello Edimburg: nel 2021 nella capitale scozzese è stato infatti sperimentato il programma «Home safe», che attraverso una capillare raccolta fondi su GoFundMe ha permesso alle donne di ottenere passaggi gratuiti o a prezzo estremamente scontato dai taxi che operano nell'area urbana per rincasare dai pub e dai locali. Un modello che Bit Mobility ha deciso di replicare a modo suo nelle città in cui è attiva la sua rete di noleggio.