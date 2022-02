Ucraina, giornalista pugliese Leonardo Zellino fermato e rilasciato dopo un'ora

È stata rilasciata dopo un’ora la troupe del Tg2 di cui fa parte l’inviato Leonardo Zellino, 43 anni, di Canosa di Puglia, e fermata dai militari in Ucraina lungo la strada che porta a Cortkiv, nella parte occidentale del paese. Il giornalista insieme al suo cameraman, Maurizio Calaiò, stava attraversando una zona di guerra con l’obiettivo di arrivare a Kiev. Dopo i controlli sono stati lasciati andare, ma le truppe ucraine che ancora controllano il territorio hanno imposto loro il divieto di girare immagini. Erano arrivati in Ucraina ieri dalla Romania, attraversando il confine in auto dopo la chiusura dello spazio aereo. Zellino è partito da Bari martedì e ieri ha fatto la prima diretta dal territorio ucraino. Poco fa si è messo in contatto con la famiglia che vive tra Canosa e Bari, «Stiamo bene, continuiamo a fare il nostro lavoro»