Abbonamenti alla «Gazzetta del Mezzogiorno»: nuove iniziative in arrivo

Cari Lettori,

stiamo ricevendo numerose segnalazioni e richieste da quanti hanno acquistato l'abbonamento a «La Gazzetta del Mezzogiorno» prima della nota sospensione delle pubblicazioni avvenuta lo scorso 31 luglio, sospensione che non ha consentito ai sottoscrittori di fruire a pieno dell'abbonamento acquistato.

Al riguardo ci preme evidenziare che abbiamo acquisito la titolarità della testata solo nel mese in corso, all'esito di una procedura di concordato fallimentare conclusasi nello scorso mese di ottobre, e non abbiamo percepito (né avevamo diritto a farlo) alcuna somma per gli abbonamenti stipulati da chi in precedenza ha editato il giornale.

Dunque, siamo totalmente estranei ai rapporti contrattuali stipulati in passato. I Lettori che non hanno potuto godere a pieno dell'abbonamento acquistato, possono chiedere il rimborso delle somme versate - per il periodo di mancata fruizione - da chi le ha percepite.

Edime srl per premiare i Lettori che hanno mostrato il proprio attaccamento a «La Gazzetta del Mezzogiorno» nel periodo della complessa procedura fallimentare e nei primissimi giorni di ripresa delle pubblicazioni, varerà a breve apposite campagne promozionali.