Sos di Goletta verde: «Troppi reati ambientali in Puglia»

Trani - Goletta Verde sbarca a Trani e lancia l'allarme: la Puglia totalizza il 13,3% degli illeciti a danno di mare e coste e non va meglio sul fronte degli abbattimenti: solo 71 ne sono stati eseguiti su 1.790 ordinanze emesse. Sos anche per l’erosione costiera: il 65% delle coste basse in Puglia è in pesante arretramento.

I dati sono stati presentati nell'incontro che si è tenuto questa mattina a Trani tra Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia, Cristiana Biondo, portavoce di Goletta Verde, Amedeo Bottaro Sindaco di Trani, Pierpaolo Pedone, vice-presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Debora Cilento, consigliera regionale della Puglia, Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia, Raffaella Merra, assessora all'ambiente del Comune di Trani, Pierluigi Colangelo, presidente Legambiente Trani, Giuseppe Barrasso, direttore del Dipartimenti di salute mentale e Brigida Figliolia, responsabile di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Asl di BAT.

Nell'incontro è emerso che a differenza del Nord Italia, «nelle regioni del Sud il fenomeno dell'abusivismo edilizio ha pesantemente compromesso il territorio e le demolizioni sono ferme da anni». Valutando il rapporto tra ordini di demolizione e abbattimenti, la performance peggiore è della Puglia, con il 4% di esecuzioni: solo 71 su 1.790 ordinanze emesse.

Quanto all'erosione costiera, nel dossier di Legambiente, Rapporto Spiagge 2021, si sottolinea che l’evoluzione del litorale «è stata fortemente influenzata fin dagli anni 50 del secolo scorso sia dalla rimozione della duna costiera, sia dalla costruzione di importanti opere a mare, come ad esempio il porto di Margherita di Savoia a Barletta o sul litorale salentino adriatico, dove tra Santa Cesarea Terme, Roca, Torre dell’Orso e Otranto, la costa si sta ritirando anno dopo anno». Si è passati dai soli 40 km di costa sabbiosa in arretramento a ben 195 km di spiagge in erosione, pari al 65% delle coste basse pugliesi.

«Abbiamo bisogno di un cambio di direzione, che deve passare necessariamente per la tutela delle coste e del territorio – ha sottolineato Ruggero Ronzulli, Presidente di Legambiente Puglia - la Puglia è una regione a vocazione turistica, l'abusivismo edilizio e l'erosione costiera stanno provocando non solo un danno ambientale, ma anche economico».

Poco confortanti anche i dati di Mare Mostrum 2021. La Puglia è terza, dopo Campania e Sicilia, per il maggior numero di illeciti a danno delle coste e dei mari. Sono state accertate 2.965 infrazioni, pari al 13,3% del totale nazionale.

Tra le problematiche principali della provincia di Barletta-Andria-Trani, quella della della discarica di Trani. Preoccupa anche il recente studio e biomonitoraggio delle unghie dei bambini che ha toccato la città di Barletta.

«Si pone, come indispensabile- è stato sollecitato da Pierluigi Colangelo, presidente di Legambiente Trani - una pianificazione provinciale del ciclo del trattamento dei rifiuti da integrare con una più generale pianificazione regionale ed un costante monitoraggio dei fattori di rischio. Per la discarica di Trani non è sufficiente un atto amministrativo o un cautelare provvedimento dell’autorità giudiziaria per considerare chiusa una discarica la quale potrà cessare di rappresentare un pericolo solo se colmata integralmente. Una volta compiuti gli interventi di messa in sicurezza occorre quindi riportare la ex cava a livello del terreno agricolo circostante affinché la si possa concretamente considerare chiusa e così anche scongiurare il possibile appetito di chi immagina di poter sempre riattivare la discarica di Trani, non certo nuova all'improvvisa accoglienza di rifiuti provenienti da altre parti di Italia per far fronte alle emergenze ambientali sempre pronte a riesplodere»”.

