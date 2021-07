Puglia, ok all'annullamento delle sanzioni sui ticket sanitari non versati

BARI - Le Asl pugliesi non insisteranno nel sollecitare ai pazienti il pagamento delle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, precedentemente al 30 giugno 2016. Lo stesso vale per i ticket non versati per un’esenzione dichiarata ma insussistente. Lo prevede l’articolo unico di una legge regionale (primo firmatario il consigliere Ignazio Zullo di Fratelli d’Italia) approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Sono quindi «automaticamente annullate e stralciate» dalle scritture contabili tutte le rivalse per omesso versamento e omessa compartecipazione alla spesa sanitaria, riferite ai ticket di pronto soccorso dovuti dai cittadini alle Asl. La disposizione si applica, con lo stesso limite temporale, anche alle sanzioni per la mancata disdetta delle prenotazioni emesse a carico di quanti fossero esonerati per legge dal pagamento del ticket sanitario.