Brindisi, treno perde butilene evacuata la stazione ferroviaria

Brindisi - Una modesta perdita di butilene dal penultimo dei sette vagoni che si trovano nella stazione ferroviaria di Brindisi sta provocando lo stop momentaneo della circolazione dei treni su parte della rete adriatica e ha provocato l’evacuazione della stazione ferroviaria del capoluogo brindisino.

Sul posto - riferiscono i vigili del fuoco - è presente una squadra del Comando di Brindisi. Al momento è bloccato anche il traffico sul ponte De Gasperi perché il convoglio arriva fin sotto il cavalcavia.

La perdita - viene riferito dai Vigili del Fuoco - è localizzata su una flangia della penultima cisterna, non è eccessiva però, per una questione di sicurezza, trattandosi di un gas infiammabile, si è deciso di chiudere il ponte, di evacuare la stazione e di isolare il vagone.

Il sindaco Rossi - È bloccata momentaneamente la circolazione sul cavalcavia De Gasperi per ragioni di sicurezza, a causa di una perdita di materiale infiammabile da un vagone cisterna di un treno in transito presso la stazione ferroviaria di Brindisi.

Per chi si muove dal centro verso il cavalcavia può deviare in via Indipendenza e via Nazario Sauro, per chi si muove dal quartiere Commenda può deviare in via Tirolo e via Martiri delle Fosse Ardeatine (ponte per Bozzano).

Inoltre le Ferrovie dello Stato hanno interrotto, per il momento, la circolazione dei treni, e la stazione ferroviaria è stata evacuata e chiusa.

Si sta intervenendo per risolvere l’emergenza.