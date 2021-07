Sindaci del Sud tornano a Roma per vigilare sull'assegnazione dei fondi del Pnrr

«Mercoledì saremo a Roma alla manifestazione per l’equità territoriale perché riteniamo di fondamentale importanza, in questa fase, vigilare per la corretta assegnazione dei fondi del Pnrr, affinché ne beneficino i Comuni del Sud in maniera proporzionata al deficit di sviluppo che essi devono superare».

Lo annunciano i «Sindaci Recovery Sud», spiegando che «manifesteremo con i senatori Saverio De Bonis e Gregorio De Falco, con il Movimento 24 Agosto per l'Equità territoriale e con i Liberi Agricoltori di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna».

L'appuntamento è alle 15 davanti Montecitorio. «È importante essere presenti dopodomani a Roma - spiegano - per evitare che un Governo a trazione nordista possa vanificare ciò che chiede l’Unione europea, ovvero che dalla pandemia si risollevi l’intera Italia, e non solo una parte, e che si riducano drasticamente le condizioni di disuguaglianza in cui versa l’Italia da un secolo e mezzo». «Occorre inoltre - concludono - fermare i progetti di autonomia differenziata che aumenterebbero ancora di più le disparità fra cittadini dello stesso Paese nell'accesso alla sanità, all'istruzione e ad altri diritti fondamentali».