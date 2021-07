Bari, Decaro coccola il cucciolone Maradona e invita tutti ad adottare i cani

Bari - «Lui si chiama Maradona anche se è bianco-nero. É un cucciolone e gli piacciono le coccole». Così Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, in un post dal suo profilo Facebook.

Un messaggio che in meno di 60 minuti ha collezionato circa 4000 tra mi piace e cuoricini, 160 commenti e 322 condivisioni.

E poi: «Maradona e tanti altri ospiti dei rifugi di Bari, cercano una famiglia per crescere ed essere felici. Se volete adottarlo contattate i volontari del canile sanitario di Bari. Visitando i rifugi di Bari, potrete conoscere anche altri amici a quattro zampe meno giovani di Maradona, che ancora cercano casa».

Insomma, una occasione da cogliere al volo, anche per «beneficiare» di questa sacrosanta verità dello scrittore Daniel Pennac «Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e sera. Grave errore: sono i cani che ci invitano due volte al giorno alla meditazione».

Tra i messaggi in bacheca scrive Antonella Pischetola: «Creature meravigliose. In un canile 9 anni fa trovai una Creatura meravigliosa e per 9 anni ha reso la nostra Vita un meraviglioso gioco, tanto Amore, ed unione indissolubile. Lei era in gabbia ma, adottandola aveva in realtà adottato noi e ciò che ha donato...il flusso d' Amore con questi meravigliosi Angeli con la coda è indescrivibile. Adottare e' alla fine uno scegliersi a vicenda che vive nel tempo ed Oltre il tempo ...»

In ultimo ma non per ultimo: tanti i cani che hanno abbaiato di gioia intonando, con un giorno di anticipo, il classico «tanti auguri» caro sindaco.