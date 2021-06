Melendugno, accoltellato il titolare di un noto lido balneare

Lecce -È finita con un accoltellamento e un ferito grave una lite scoppiata la notte scorsa sul lungomare Matteotti di San Foca, tra Tommaso Tommasi, il titolare 44enne di uno dei lidi balneari più noti di Melendugno, e un giovane di 28 anni di Galatina. L’uomo è stato ferito con quattro coltellate ed è stato portato al «Vito Fazzi» di Lecce in codice rosso. In ospedale anche il suo aggressore, medicato per alcune ferite: non è in pericolo di vita. Proprio nell'automobile di quest'ultimo sarebbe esploso il diverbio. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Tommasi non sarebbe in pericolo di vita, ferite importanti sono state riscontrate all’addome, alle gambe e alla spalla. Non si conoscono al momento i motivi che hanno portato alla lite e al successivo ferimento del noto gestore del lido di San Foca.