Covid Puglia, 169 positivi e 2 decessi. Sale il tasso di positività al 2,09%. Riprendono le attività negli ospedali

BARI - Oggi martedì 15 giugno in Puglia sono stati registrati 169 positivi su 8.053 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza al 2,09%. I nuovi casi sono 60 in provincia di Bari, 32 nella provincia Bat, 28 in provincia di Taranto, 24 in provincia di Brindisi, 17 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione. Sono stati registrati 2 decessi, uno nel Foggiano e l’altro nel Tarantino. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.582.579 test e sono 234.546 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.449 e sono 11.311 i casi attualmente positivi.

La Regione Puglia sta provvedendo «al reclutamento di un centinaio di tecnici della riabilitazione" che «presteranno assistenza domiciliare per la riabilitazione post Covid, che principalmente è una riabilitazione di tipo pneumologico». Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, rispondendo in Aula ad una interrogazione. «In questa struttura regionale di assistenza domiciliare e riabilitativa post Covid saranno utilizzate tecnologie che facevano parte del progetto «Accasa»

La Regione Puglia sta provvedendo «al reclutamento di un centinaio di tecnici della riabilitazione» che «presteranno assistenza domiciliare per la riabilitazione post Covid, che principalmente è una riabilitazione di tipo pneumologico». Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, rispondendo in Aula ad una interrogazione. "In questa struttura regionale di assistenza domiciliare e riabilitativa post Covid saranno utilizzate tecnologie che facevano parte del progetto «Accasa».