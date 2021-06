Puglia, dopo la pandemia obeso quasi 1 bambino su 3

Quasi un bambino su 3 in Puglia (32%) è obeso o in sovrappeso. Lo rivela Coldiretti Puglia in occasione della prima festa dell’educazione alimentare nelle scuole, spiegando che questa condizione è stata «aggravata dalla pandemia», perché «i lunghi periodi trascorsi in casa hanno portato ad aumentare il consumo di cibi spazzatura e bevande zuccherate e a ridurre l’attività fisica, con più ore passate davanti alla tv e al pc».

«L'83% dei genitori pugliesi - dice Coldiretti Puglia - è convinto che le mense pubbliche debbano offrire cibi più sani anche per educare le nuove generazioni alla sana e corretta alimentazione e tutelare la salute dei bambini». «Il nostro obiettivo è 'culturalè - spiega Savino muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - e consiste nel contribuire a cambiare abitudini di consumo sbagliate che si sono diffuse ovunque, formando consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti. I lockdown e le misure di prevenzione con la chiusura a più riprese delle scuole in un anno e oltre di Covid, hanno impattato pesantemente sulla salute dei minori ancor più che sugli adulti». «Le fattorie didattiche - conclude Coldiretti - possono svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le famiglie e i genitori, in particolare le madri, che rientreranno al lavoro in concomitanza con la fine delle lezioni scolastiche e al fine di offrire servizi educativi con particolare attenzione al benessere psico-fisico dei bambini e dei ragazzi».