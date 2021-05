Emiliano: Puglia pronta a vaccinare da 12 a 15 anni

Bari - «L'Aifa ha autorizzato l’utilizzo dei vaccini, dopo il via libera dell’Ema, anche sui bambini più piccoli, dai 12 ai 15 anni. Noi siamo pronti e vaccineremo immediatamente tutti i bambini fragili della Puglia, tutti quei bimbi che hanno bisogno di questa tutela per ricominciare a uscire, a socializzare e a vivere normalmente, ad andare a scuola. Tutti gli adolescenti fragili quindi, verranno chiamati dai centri che li hanno in cura e li vaccineremo in fretta in modo tale da fargli passare un’estate un pò più tranquillo e un pò più serena». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il via libera dell’Aifa alle vaccinazioni degli adolescenti dai 12 ai 15 anni di età.

Saranno Policlinico di Bari e di Foggia a compilare gli elenchi dei ragazzi fragili, in modo tale da poterli chiamare immediatamente e vaccinarli per primi. «Abbiamo un’arma in più contro il coronavirus - commenta l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco - che ci permetterà di vaccinate anche gli adolescenti e far ripartire ancor più in sicurezza la scuola. Come abbiamo fatto per i maturandi, gli studenti dai 12 anni in su saranno chiamati a vaccinarsi attraverso il sistema scolastico prima dell’inizio dell’anno scolastico».

Il Policlinico di Bari e il pediatrico Giovanni XXIII sono già pronti a garantire le vaccinazioni di tutti i pazienti fragili di età compresa tra i 12 e i 15 anni secondo le indicazioni fornite dall’Ema. Le vaccinazioni avverranno all’interno degli ambulatori vaccinali allestiti nell’ospedale Giovanni XXIII in ambiente pediatrico e saranno effettuate dall’equipe medica specialistica che ha in cura i pazienti. Insieme ai piccoli potranno essere vaccinati anche i rispettivi caregiver. Al Policlinico Riuniti di Foggia, è attivo un hub vaccinale dedicato. Per tutti i piccoli pazienti vulnerabili dai 12 anni ai 15 anni è possibile effettuare la vaccinazione presso l’Hub vaccinale afferente al reparto di Igiene Universitaria nell’ospedale D’Avanzo.