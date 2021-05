Coronavirus, in Basilicata 58 positivi su 875 tamponi. Nella giornata di ieri 3610 vaccini

In Basilicata ieri sono stati processati 875 tamponi molecolari: 58 (e di questi 57 relativi a residenti in regione) sono risultati positivi al covid-19. Nella stessa giornata sono state registrate 106 guarigioni. Lo ha reso noto la task force regionale.

Inoltre, nella nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta lucana, è evidenziato che «ieri sono state effettuate 3.610 vaccinazioni» e che «sono 204.163 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,9 per cento) e 109.728 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 313.891 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)».

IN ARRIVO OPEN DAY CON JOHNSON & JOHNSON - Dalle ore 18 sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti covid-19 con dosi del preparato 'Johnson & Johnson', che saranno somministrate a Potenza, nella palestra di via Roma, da lunedì 31 maggio a mercoledì 2 giugno. Lo ha reso noto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ricordando che questi nuovi tre 'Open day' sono riservati alle persone comprese nella fascia d’età tra i 60 e i 79 anni.