Dad, scelgano le famiglie: ok del Consiglio di Stato all'ordinanza pugliese

Roma - Ok all’ordinanza della Regione Puglia che consente alle famiglie la possibilità di scegliere tra didattica in presenza o a distanza sino alla conclusione dell’anno scolastico. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa proposta da alcune associazioni, ritenendo che la possibilità di scelta renda la deroga rispetto al dl Covid «conforme alla necessaria proporzionalità».

«La deroga regionale non ha imposto alle famiglie la didattica a distanza, bensì consentito l’opzione per la didattica digitale integrata, ove esista una espressa richiesta», scrive il presidente aggiunto Franco Frattini, rigettando l’istanza cautelare, e «la didattica in presenza continua ad essere assicurata e le famiglie che intendono avvalersene ben possono farlo».