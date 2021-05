In trasferta da Cerignola a Bari per rubare auto: due arrestati

I carabinieri di Bari Picone hanno arrestato due persone provenienti da Cerignola (Fg) ed “attive” in tutto il comune di Bari e nel nord barese, dediti a furti d'auto. I responsabili sono stati acciuffati mentre avevano individuato l'auto 'bersaglio' tra quelle parcheggiate, ed erano riusciti in una manciata di secondi ad aprirla e a metterla in moto dopo aver disinserito bloccasterzo e antifurto. Solo il repentino intervento dei militari ha impedito il furto. Uno dei due è stato preso subito, l'altro dopo un breve inseguimento. Addosso ai due, i carabinieri hanno trovato, tra l’altro, anche due paia di occhiali da sole rubati poco prima dall’interno del veicolo.