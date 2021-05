I lidi pugliesi riapriranno sabato 15: «Già tutto esaurito, vince la qualità»

Al mare in Puglia, in sicurezza. E con prezzi non troppo esosi. È questa la prospettiva per la quale sono già da settimane al lavoro i titolari di lidi e stabilimenti balneari dal Gargano al Salento. Con una fortissima concorrenza di Grecia e Croazia - tra approcci libertari, nessun coprifuoco e costi ridotti - gli operatori della regione si preparano a lanciare una sfida tutta calibrata sulla qualità: dei servizi, della sicurezza sanitaria e della bellezza paesaggio. E qualcuno può già annunciare il «tutto esaurito».

Spiega Fabrizio Santorsola, leader della Fiba-Confesercenti, nonché titolare dello stabilimento Santos di Savelletri: «Dobbiamo essere in zona gialla per riaprire: dal 15 maggio siamo pronti ad offrire servizi ai nostri clienti». Il filo rosso dalla scorsa estate ad oggi è sempre quello della sicurezza: «I protocolli? Sono quelli dell’anno scorso. E valgono anche per le spiagge libere. Tutti i lidi - aggiunge Santorsola - hanno avuto una modifica architettonica in meglio: più privacy, relax e magari come nel nostro caso la proposta di un bar molto ampio e sicuro per la fruizione». Il nodo prezzi: qualcuno potrebbe speculare, ovvero chiedere prezzi superiori a causa della riduzione degli spazi per i lettini: «Chi aveva cento ombrelloni ed è passato a cinquanta ha di sicuro perso il 30% degli incassi. Noi ci siamo raccomandati con i nostri associati, però, di non alzare i prezzi più di tanto, non oltre il 10%», puntualizza Santorsola.

E al Santos un ombrellone e due lettini avrà un prezzo dai 32 (a giugno) ai 62 euro (ad agosto). «Abbiamo già prenotazioni: l’utenza sarà di prossimità o nazionale. I pochi stranieri sono quelli con le case nella Valle d’Itria, soprattutto inglesi. L’utente che andrà nelle isole greche cosiddette covid-free? Dovrà fare il tampone 72 ore prima. E nelle ore prima di partire potrebbe contrarre il virus: c’è il rischio quarantena appena sbarcato o di contagi in loco. Lì però non ci sarà il coprifuoco, che in Italia auspichiamo sia limitato, consentendo la circolazione fino alle 24», conclude Santorsola.

Giorgio e Daniele Fina, titolari del lido Onda Blu, a Marina di Lizzano: «Non temiamo la concorrenza estera. Sul piano dei servizi possiamo offrire sicurezza e una vasta gamma di opportunità per i clienti. I prezzi sono riconfermati: un ombrellone e due lettini: in media a giugno 15 euro, a luglio 20, ad agosto 30. Le prenotazioni? Da tutta Italia e dalla Germania, Svizzera, Austria e Francia. Apriamo il 23 maggio»

«Siamo pronti per il 15 maggio. C’è necessità di ripartire: abbiamo fatto già le assunzioni, la bonifica della spiaggia e la sanificazione di bar e cabine»: Fabrizio Mancarella, del lido Mancarella di San Cataldo di Lecce, evidenzia gli impegni già assunti. E poi annuncia: «Siamo già sold out: la maggior parte degli ospiti saranno salentini». «I prezzi? Sono uguali all’anno scorso. In un momento di crisi - chiosa - consiglio ai colleghi di non alzarli, ma di accontentarsi», conclude Mancarella.