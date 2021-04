Covid in Puglia, calano i casi: 1056 positivi su oltre 14mila tamponi, 36 i morti. Tasso di positività al 7,2%

BARI - Continua la lenta discesa dei contagi da Coronavirus in Puglia: oggi martedì 27 aprile 2021, sono stati registrati 14.623 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.056 casi positivi: 194 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 145 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 167 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Il tasso di positività si attesta al 7,2%.

Mentre sono stati registrati 36 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.186.084 test: 176.295 sono i pazienti guariti, invece 48.661 sono i casi attualmente positivi. Al momento 46.708 sono le persone in isolamento domiciliare in Puglia, mentre 1.953 sono i ricoverati nelle strutture ospedaliere.