Vaccini Puglia, boom di dosi per le Asl: si potranno effettuare fino a 33.500 vaccinazioni

BARI - La Protezione civile pugliese ha assegnato ad ogni Asl il numero massimo di vaccini da somministrare quotidianamente da oggi sino al 6 maggio, le aziende sanitarie non potranno andare oltre il tetto fissato per non rischiare di restare completamente a secco di dosi. E' quanto comunicato dal dirigente Mario Lerario alle Asl attraverso una nota. I «target» giornalieri sono stati fissati dalla struttura commissariale sulla base della disponibilità di vaccini, oggi, complessivamente, le Asl dovranno effettuare massimo 27.461 inoculazioni. Nei prossimi tre giorni si salirà sino 29mila somministrazioni del 30 aprile; il primo maggio il target è di 22mila dosi, dal 3 al 6 maggio, invece, la Puglia potrà arrivare a effettuare sino a 33.500 vaccinazioni.