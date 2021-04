Bari, vaccini quasi esauriti: il nuovo calendario delle prenotazioni

Bari - I vaccini scarseggiano e la Asl di Bari ha dovuto necessariamente rivedere i calendari di quanti tra i 60-69, ma anche 70-79 anni, si erano prenotati nei giorni scorsi attraverso il portale «La Puglia ti vaccina».

«Le attuali dosi di vaccino in giacenza nei magazzini della Asl Bari coprono l’80% del fabbisogno programmato per la settimana prossima – spiega l'Azienda sanitaria -. Quindi la Direzione generale ha riprogrammato le agende per assicurare tutte le seconde dosi, le attività programmate da parte dei medici di Medicina generale, e per garantire le vaccinazioni destinate a oncologici e malati rari in cura nei centri del territorio. Pertanto si rende necessario posticipare di una settimana le vaccinazioni dei soggetti della fascia di età 69-60 anni e di alcuni giorni le somministrazioni dei calendarizzati il 25 e 26 aprile».

Ora il nodo più difficile che si può creare è nella comunicazione. Riuscire in tempo utile ad avvisare i diretti interessati degli slittamenti che riguardano sia la fascia di età tra i 60-69 anni, sia quanti hanno tra i 70-79 anni, ma solo relativamente a chi era prenotato per oggi 25 aprile e domani. La Asl sta procedendo a informare gli utenti tramite sms, sperando che chi ha effettuato la prenotazione li legga in tempo.

IL NUOVO CALENDARIO Le vaccinazioni delle fasce di età tra i 79–70 anni in programma il 25 aprile sono rimandate al 29 aprile, quelle del 26 aprile al 4 maggio. Invariati sede e orario indicati. Le altre variazioni riguardano quanti rientrano nella fascia di età tra i 69–60: i prenotati dal 26 aprile al 2 maggio sono rimandati alla settimana 3–9 maggio; quanti avevano l’appuntamento dal 3 al 9 maggio sono rimandati alla settimana 10–16 maggio; chi era in calendario dal 10 al 16 maggio sono rimandati alla settimana 17-23 maggio.

Esempio: se un anziano nato nel 1946 è prenotato per il 29 aprile, quella prenotazione resta invariata perché si tratta di un settantenne non in programma tra oggi e domani. Invece se è un nato nel 1956 con prenotazione per lunedì 3 maggio si dovrà presentare alla stessa ora e luogo indicato ma una settimana dopo: lunedì 10 maggio.

«Si pregano gli utenti di rispettare le nuove date e pertanto di non recarsi negli hub in giornate diverse rispetto alle comunicate – sottolinea la Asl in una nota ufficiale, dove si spiega anche -. In questi giorni per via dell’aggiornamento dei dati e delle agende non sarà possibile momentaneamente effettuare nuove adesioni per le fasce di età 69 – 60 anni».

Un problema che la Gazzetta aveva evidenziato proprio nei giorni scorsi: il portale non permetteva l’accesso ai nati tra il 1960-61 e di conseguenza verificare e accettare la prenotazione.