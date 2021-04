Estate 2021, per il Gargano è già boom di prenotazioni

«Boom» di prenotazioni turistiche nel Gargano. A dare la buona notizia è Bruno Zangardi, presidente degli operatori turistici riuniti nel Consorzio Gargano Ok che, sul sito omonimo (www.garganook.com) afferma: «La tendenza delle prenotazioni indica che quest’anno, rispetto al 2020, avremo un incremento di presenze turistiche dall’estero e dal Nord Italia, con una crescita di fatturato tra il 20 e il 30%».



I dati a cui si riferisce riguardano le strutture ricettive consorziate di Vieste, Rodi Garganico, San Menaio, Monte Sant’Angelo e Mattinata. Secondo Zangardi il miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è sia in termini di presenze/prenotazioni sia come periodo del soggiorno prescelto sia come territorio di origine dei viaggiatori. «La differenza più importante, rispetto allo scorso anno - spiega - riguarda i periodi: mentre nel 2020 riuscimmo a registrare buoni risultati soprattutto grazie a un agosto e un settembre positivi, quest’anno le prenotazioni sono più omogenee, meno concentrate, con numeri più che soddisfacenti anche per giugno e luglio».



Quanto, invece, al territorio di partenza dei viaggiatori, dopo il tracollo di turisti stranieri registrato nel 2020, con le strutture del Consorzio che avrebbero registrato il 90% di presenze dall’Italia, nel 2021, la «quota estero» dovrebbe essere almeno del 20% sul totale delle presenze, con un incremento importante soprattutto da Belgio, Francia e Svizzera. «Sempre considerando il primo campione delle prenotazioni - ha spiegato Zangardi - crescerà anche il numero dei turisti provenienti dal Nord Italia».

Stando all’operatore, infine, per aumentare la sicurezza di ospiti e lavoratori, le strutture si starebbero attrezzando con iniziative che mirano a «diluire» in piccoli gruppi gli ospiti, creando - ad esempio - più aree attrezzate per i bambini e rimodulando l’offerta di intrattenimento e animazione che, come si ricorderà, nel 2020 è stata quasi del tutto interrotta.