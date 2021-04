Criminalità a Bari, in un anno la polizia ha arrestato 484 persone

BARI - Da marzo 2020 a febbraio 2021 la Polizia di Bari ha arrestato 484 persone, 218 delle quali per reati di droga, sequestrato quasi mezza tonnellata di sostanze stupefacenti, soprattutto marijuana, e denunciato altre 2.508 persone. Sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio annuale fornito dalla Questura di Bari in occasione del 169esimo anniversario della fondazione della Polizia. In un anno i poliziotti baresi hanno ricevuto segnalazioni tramite il sistema «You Pol», e conseguentemente indagato, anche su 48 episodi di bullismo e 29 di violenza domestica. La Polizia postale, attraverso il monitoraggio delle rete internet, ha proceduto a 1.364 richieste di inserimento in black list di siti web per pedopornografia online e denunciato 493 persone per pedofilia e e-commerce illegale.