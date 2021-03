Trema il Sud Italia, 2 scosse di magnitudo 5.9 e 5.3 avvertite in Puglia e Basilicata

BARI - Sono due le scosse di terremoto registrate dall’Ingv nel mare Adriatico attorno alle 15. La prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 ad una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15.00, è stata di magnitudo 5.3 ad una profondità di 10 chilometri. «La scossa risulta avvertita dalla popolazione - sottolinea in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile - La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio». Sui social rimbalzano i messaggi di panico, ma al momento non si registrano danni. La scossa è stata avvertita in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nelle località della costa, intorno alle 14.50, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Numerose le telefonate ai Vigili del Fuoco.

È stata avvertita anche in Basilicata la scossa di terremoto registrata nell’Adriatico centrale alle ore 14.47. A Potenza, secondo quanto si è appreso dai Vigili del fuoco, per ora non sono stati segnalati danni né alle persone né alle cose; a Matera i Vigili del fuoco hanno ricevuto alcune telefonate di persone preoccupate ma non richieste di soccorso.

http://www.ign.es/web/resources/sismologia/mapalejano.php?evid=es2021gajyp