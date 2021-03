Bari, Giornata mondiale dell’acqua: arriva il premio Aqp Award

BARI - Andri Snær Magnason, scrittore, divulgatore scientifico e ambientalista islandese è l’ospite d’onore di Acquedotto Pugliese (AQP) – tra i maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato a livello europeo – in occasione dell’evento digitale per la Giornata mondiale dell’Acqua in programma oggi alle ore 10,30.

L’incontro «Il tempo e l’acqua» che richiama il titolo del famoso saggio dello scrittore, ha come tema centrale quello dell’emergenza climatica e delle iniziative da intraprendere per salvaguardare il futuro del pianeta Terra.

Acquedotto Pugliese ha scelto Magnason per dialogare e raccontare il valore della risorsa idrica in Puglia, in Italia come nel resto mondo.

Magnason è infatti noto per i suoi interventi sugli scenari del futuro del mondo - con attenzione particolare verso le risorse idriche - che mettono in guardia l’umanità sui rischi dello scioglimento dei ghiacciai e sulle emissioni di diossido di carbonio nell’atmosfera. A farsi carico di queste problematiche sono chiamate le attuali generazioni. Lo scrittore, infatti, ne «Il tempo e l’Acqua», spiega come 200 anni non sono un tempo infinito ma riguardano proprio le generazioni dei nostri figli e nipoti, che devono essere coinvolte nella salvaguardia dell’ambiente.

La mattinata di approfondimento vede oltre all’intervento di Magnason e l’intervento di Simeone di Cagno Abbrescia, presidente dell’Acquedotto Pugliese, il coinvolgimento di Nicola Bellomo, ambasciatore dell’Unione Europea in Ruanda, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, Grammenos Mastrojeni, membro della delegazione italiana su clima, biodiversità, acqua e oceani presso l’Onu. Conclude i lavori Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Moderatrice di eccezione la conduttrice televisiva Carmen Lasorella.

La Giornata mondiale dell’Acqua rappresenta anche l’occasione per annunciare l’istituzione del Premio internazionale «AQP Award» alla sostenibilità ambientale che sarà conferito ogni anno in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, a partire dal 2022, ad una personalità che si è distinta sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio idrico.

«Ci ricorda Magnason che molte persone hanno avuto negli ultimi mesi la sensazione di vivere un'apocalisse, ma ricordiamo che il significato della parola greca apokàlypsis è rivelazione. Oggi è il momento di prendere coscienza dello stato attuale delle cose per poterle migliorare. La tutela della risorsa idrica diventa centrale in questo contesto e una delle priorità delle collettività» ha spiegato Simeone di Cagno Abbrescia in occasione del lancio dell’iniziativa.

«I nostri padri già 100 anni fa hanno affrontato il problema della siccità in Puglia e fornito una risposta eccezionale, con la realizzazione di un’opera all’epoca ritenuta impossibile e fuori dagli schemi. Oggi, come allora, vogliamo essere protagonisti di un nuovo futuro e di una rivoluzione ambientale positiva. È anche per tale motivo che istituiamo “l’AQP Award”, premio alla sostenibilità, con l’obiettivo di tramandare la cultura dell’Acqua che ci contraddistingue da oltre un secolo», ha poi concluso.

Per seguire l’evento in diretta è sufficiente collegarsi alle 10,30 ai canali social FB e YOU TUBE di Acquedotto Pugliese. La registrazione resterà poi accessibile per tutti coloro che lo desiderano. .