Bari ricorda i 43 anni dalla strage di Via Fani: depositata corona di fiori

L’amministrazione comunale della città di Bari ha voluto ricordare con una corona di fiori deposta sotto la targa di via Caduti di via Fani, nei pressi della stazione centrale, il 43esimo anniversario del martirio degli uomini della scorta del presidente della DC, Aldo Moro, durante il rapimento dello statista per mano delle Brigate Rosse, avvenuto a Roma in via Fani il 16 marzo 1978.