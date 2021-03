Covid in Italia, poco più di 15mila nuovi contagi ma meno test: sale indice positività (8,5%) e numero morti (+354)

Sono appena 15.267 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.315. Le vittime sono state 354, ieri erano state 264. S

Sono stati effettuati 179.015 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 273.966. Un netto calo abituale la domenica. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è dell’8,5%%, ieri era stato del 7,8%, quindi oggi in aumento dello 0,7%.

Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 75 pazienti in più, portando il totale a 3.157.

Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive)

sono invece aumentati i pazienti di 820 unità rispetto a ieri,

portando il totale a 25.338.

Le Regioni più colpite sono Emilia-Romagna (2.822), Lombardia (2.185) e Campania (1.825).

L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema", il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 "su tutto il territorio nazionale". Tale decisione, spiega l'Agenzia, "è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei"