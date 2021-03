Puglia, 715 nuovi contagi su 4707 test (15,2%): la metà nel Barese. Altri 34 morti. Stop temporaneo ad AstraZeneca in Italia

BARI - Puglia da oggi in zona rossa e, durante il week end, è ulteriormente aumentata la pressione sui pronto soccorso pugliesi: sono stati assistiti 617 pazienti sospetti Covid in appena 48 ore.

Sul fronte dei nuovi positivi, il numero è sceso (come in ogni fine settimana) a fronte di un numero inferiore di tamponi effettuati: sono stati registrati 715 nuovi contagi (357 in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito) su 4.707 test. Il tasso di positività cala al 15,19% rispetto al 17,2% di ieri.

Aumenta purtroppo, nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi: ben 34 (7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione) rispetto ai 9 di ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri, come detto, continuano a crescere nelle ultime 24 ore rendendo la pressione sulle strutture ospedaliere oramai al lime: si passa da 1632 a 1701 (+69) pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 122.147 di ieri si passa ai 122.847 di oggi.

Scende il numero dei casi attualmente positivi: 39123 rispetto ai 39.142, delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.696.388 test.

STOP AD ASTRAZENECA IN ITALIA - L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei