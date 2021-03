Festival di Sanremo, vincono i Maneskin, secondi Fedez e Francesca Michielin

I Maneskin vincono il 71esimo Festival di Sanremo, con il brano Zitti e buoni. Secondo posto per il duo Fedez/Michielin con Chiamami per nome, e medaglia di bronzo per Ermal Meta, con 'Un milione di cose da dirti'. A votare sul finale le tre giurie, demoscopica, della sala stampa, e televoto. Premio della Critica a Willie Peyote con il brano "Mai dire Mai (La locura)", secondi Colapesce/Dimartino, terzi gli Extraliscio. Il premio Sala Stampa Lucio Dalla va a Colapesce e Dimartino. Premio Bardotti per il Miglior Testo a Madame, con Voce, Premio Bigazzi per la miglior composizione musicale a Ermal Meta