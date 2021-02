Covid in Puglia, 905 nuovi casi (9,16%) e 23 decessi: intensive al limite. Vaccini nelle scuole. Bimbi e adolescenti, più contagi

Tasso di positività (9,16%) invariato rispetto a ieri anche se i nuovi contagi in Puglia sono aumentati: infatti, nelle ultime 24 ore, a fronte di 9880 test effettuati, 905 (ieri furono 874) sono risultati positivi: 368 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 118 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 177 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Calano, di poco i decessi: sono 23 rispetto ai 27 di ieri: 5 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Risale il numero dei ricoveri dei pazienti Covid nelle terapie intensive della Puglia, secondo l'ultimo report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato a ieri sera, 19 febbraio, nelle rianimazioni il 29% dei posti letto è occupato da persone positivi al coronavirus, contro il 27% di mercoledì scorso.

Cresce ancora il numero dei guariti (+1.128): oggi sono 102.858 rispetto ai 101.730 di ieri. Diminuisce (-246) invece il totale degli attualmente positivi che sono 33.330

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.487.903 test.

Oggi, intanto, per quanto riguarda la campagna vaccinale, ha avuto ila somministrazione di vaccini in Puglia per i primi 200 delle scuole comunali di bari, all’interno del Palacarbonara messo a disposizione dal Comune.

Sempre per quanto riguarda la scuola, dal 22 febbraio al 5 marzo didattica a distanza in tutte le scuole pugliesi, è quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Binetto, frattanto, è il primo comune dell’area metropolitana di Bari ad essere tornato Covid-free.

Aumentano i casi tra i bimbi e gli adolescenti - Il dipartimento alla Salute della Regione Puglia, «in occasione dello specifico monitoraggio settimanale della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato tra bambini e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta «variante inglese» contraddistinta da maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in ambito familiare": è uno stralcio di un report del dipartimento Salute riportato nell’ordinanza sulle scuole firmata oggi dal governatore Michele Emiliano.

Il report segnalato è quello del 18 febbraio che evidenzia "la necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale idonee a prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi, avendo attestato un perdurare della elevata circolazione virale in tutta la popolazione e in particolare un maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale nello stesso periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus (che in altre regioni ha già condotto ad un importante aumento di contagi nelle fasce di età scolari)», si legge.