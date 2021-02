Puglia, di nuovo in salita i ricoveri nelle Intensive (29%), Scuole, 26mila da vaccinare

Risale il numero dei ricoveri dei pazienti Covid nelle terapie intensive della Puglia, secondo l'ultimo report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato a ieri sera, 19 febbraio, nelle rianimazioni il 29% dei posti letto è occupato da persone positivi al coronavirus, contro il 27% di mercoledì scorso. Un solo punto percentuale in meno rispetto alla soglia critica fissata al 30 dal ministero della Salute%. Invece nell’area medica, che comprende i reparti di malattie infettive, pneumologia e medicina interna, l’occupazione rilevata è pari al 35%, cinque punti percentuali in meno rispetto al limite fissato dal ministero della Salute.

Oggi, intanto, è partita la campagna vaccinale per il personale delle scuole: si è partiti con i primi 200 delle scuole comunali, all’interno del Palacarbonara messo a disposizione dal Comune. Sono 26 mila, tra docenti e personale scolastico della provincia di Bari, secondo la Asl, i potenziali destinatari della vaccinazione anti-Covid. Finora sono stati allestiti 55 punti vaccinali nell’intera area metropolitana. Da lunedì inizierà poi la campagna vaccinale per gli over 80, più di 80mila in tutta la provincia, la metà dei quali già prenotati.