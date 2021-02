Binetto, prima cittadina del Barese Covid free. Il sindaco: no "liberi tutti"

«Anche l’esito dell’ultimo tampone è negativo. Ciò significa che, al momento, non vi sono casi di contagio da Covid nella nostra comunità». Lo scrive su facebook Vito Bozzi, sindaco di Binetto, il primo comune dell’area metropolitana di Bari ad essere tornato Covid-free.

"Questo non significa che 'possiamo fare ciò che vogliamò - aggiunge il primo cittadino - , in quanto non saranno tollerati atteggiamenti negligenti e inosservanti della legge. Stamattina, infatti, abbiamo accertato individui in isolamento fiduciario, che liberamente si sono allontanati dalla propria abitazione, in violazione dei provvedimenti restrittivi disposti dalla Asl».