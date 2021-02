Coronavirus, in Puglia 883 nuovi casi su 10,374 test (8,5%). Altri 17 decessi e 2mila guariti. 169mila dosi di vaccino somministrate

Sono 883 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 10.374 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 17 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Il tasso di positività è dell'8,5%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 342 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (98), Brindisi (80), Lecce (72), Bat (89), Taranto (197). A questi vanno sommati 3 casi di residenti fuori regione e 2 casi di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri la situazione è calata nelle ultime 24 ore: si passa da 1480 a 1470 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 93.352 di ieri si passa ai 95.372 di oggi (+2020). Scendono ancora i casi attualmente positivi, 38.034, in calo rispetto ai 39.188 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.458.849 test.

169MILA DOSI DI VACCINO EROGATE - Sono 169.077 le dosi dei vaccini anti Covid somministrate in Puglia, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute alle 7 di oggi. Le donne vaccinate sono 97.972, gli uomini 71.105; la fascia di età con il maggior numero di vaccinati è quella tra 50 e 59 anni con 43.814 dosi inoculate, segue quella tra 40 e 49 anni con 34.805. Nelle Rsa, invece, i sieri somministrati ad oggi sono 16.071. I numeri riguardano la «Fase 1», il secondo step della campagna vaccinale in Puglia partirà dal 22 febbraio con le prime dosi inoculate agli over 80 che si sono prenotati.