Coronavirus, a Bari contagiati dopo il matrimonio dell'imprenditore Tarantini a Roma

Un focolaio Covid con diversi positivi sarebbe scoppiato dopo la festa di nozze, a Roma, dell’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, noto negli anni scorsi per le feste con escort organizzate nelle residente dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Al matrimonio, celebrato il 31 gennaio scorso quando il Lazio era ancora in zona arancione, hanno partecipato anche alcuni invitati partiti dalla Puglia che, una volta tornati a Bari, hanno avvertito sintomi e successivamente accertato la positività al Covid. La notizia è stata anticipata dal TgNorba che ha pubblicato le immagini della festa, svoltati in un hotel del centro della Capitale, nelle quali si vedono sposi e invitati senza mascherine. Stando a quanto riferito da un invitato, sarebbero quattro i casi positivi fino ad ora accertati, tutti a Bari, sui complessivi 20 invitati al pranzo. Sempre secondo questa fonte, i tamponi risultati positivi al Covid risalgono a circa una settimana fa. Le autorità sanitarie stanno ricostruendo la catena dei contatti per circoscrivere una eventuale ulteriore diffusione del contagio.