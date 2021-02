Puglia, vaccini anti Covid, via alle prenotazioni per gli over 80: tutti i numeri

BARI - A partire dalle 14 dell'11 febbraio 2021 gli ultraottantenni possono prenotare il loro vaccino anti-Covid in poche semplici mosse. La Puglia si prepara così seconda fase della campagna vaccinale: partirà formalmente con le prime somministrazioni il 22 febbraio, che saranno effettuate in ambulatorio o a domicilio.

Ecco i numeri e i link per poter accedere alle prenotazioni.

COME PRENOTARSI? - La prenotazione da parte degli ultraottantenni potrà avvenire in tre modi: di persona nelle farmacie abilitate al servizio FarmaCup, portando con sé la tessera sanitaria dell'interessato, che si potrà recare di persona o incaricare altri, per telefono al Cup delle Asl o sul portale web PugliaSalute (all'indirizzo https://www.sanita.puglia.it/ questa terza opzione è valida soltanto per le prenotazioni delle vaccinazioni in ambulatorio). Al momento della prenotazione verranno indicati il giorno, l'ora e il luogo della vaccinazione. Chi prenota la somministrazione a domicilio, invece, verrà ricontattato per fissare l'appuntamento.

TUTTI I NUMERI DEL CUP - I numeri da contattare per prenotare il vaccino cambiano da provincia a provincia, in base al Cup (centro unico di prenotazioni) delle singole aziende sanitarie. Per l'Asl Bari va contattato il numero verde 800.34.54.77, a Brindisi sono operativi due numeri, ovvero il numero verde 800.88.83.88 e poi lo 080.918.16.03. Nella provincia di Lecce è possibile contattare lo 0832.197.99.11, nella Bat, invece, è attivo il numero verde 800.55.01.77. A Foggia il Cup dell'Asl risponde all'800.46.62.22, mentre a Taranto i numeri da comporre sono due: 800.25.22.36 e 099.778.64.44.