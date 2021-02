Puglia in zona gialla, ma arriva alert da Roma: ricoveri oltre tetto 40%, intensive al limite (29%)

Mentre la Puglia torna a respirare dopo il ritorno in zona gialla, tuttavia il nuovo picco di ricoveri per Covid 19 registrato ieri (75 persone ospedalizzate in più pari a un numero complessivo di 1.655) fanno scattare l'alert alzando l'asticella di uno degli indicatori presi a campione dalla Cabina di regia per il monitoraggio dell'andamento dell'epidemia. Numeri che dovranno confrontarsi con i nuovi dati, quelli attesi dal bollettino di oggi, 11 febbraio.

In base all'ultima rilevazione dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, al 10 febbraio il 42% dei posti in «area non critica» (pneumologia, malattie infettive) risulta occupato da pazienti positivi al Coronavirus: si tratta di due punti percentuali oltre il limite del 40% fissato dal ministero della Salute. E’ invece sotto la "soglia critica» del 30% l’occupazione dei posti nei reparti di terapia Intensiva: attualmente risulta essere pari al 29% dopo che a causa di un «difetto» di comunicazione dei dati da parte della Regione (106 posti letti in meno di Terapia intensiva) la soglia era stata portata al 37% confermando così la zona arancione.

Tuttavia, la Puglia sembra aver avviato una operazione di bonifica, ovvero aggiornamento dei dati, tenuto conto che si è scoperto nelle ultime 48 - ma il problema forse era noto da tempo - che i numeri dei negativizzati (quindi la riduzione degli attualmente positivi) e quello dei guariti non rispecchiava la realtà, cioè erano «arretrati». Sta di fatto che negli ultimi tre giorni, il numero dei positivi si è sensibilmente ridotto - ricordiamo che tale dato è la differenza tra i nuovi casi, i guariti e i deceduti - e si stanno registrando migliaia e migliaia di guariti in più.

Sulla questione dei dati, ad onor del vero, in difesa dell'assessore alla Salute, Luigi Lopalco - contro il quale si cono concentrate le critiche addebitandogli la colpa dei tre giorni di permanenza in più della Puglia in zona arancione - è intervenuto anche il Governatore, Michele Emiliano, che ha parlato di un «equivoco» con il Ministero, mentre lo stesso dicastero nel decreto in cui viene sancita la zona gialla in Puglia, scrive chiaramente di aver rettificato un dato inizialmente inviato dalla Regione e dalla stessa modificato.