Puglia, erogati 109 mln a sostegno della cultura e del turismo

BARI - Nell’arco dell’anno 2020 il dipartimento Turismo della Regione Puglia, insieme ad Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese e Pugliapromozione, ha complessivamente liquidato al sistema regionale della cultura e del turismo 109.310.779,63 euro a fronte di 4.376 atti amministrativi. Lo comunica la Regione Puglia. Sulla base delle liquidazioni erogate dal dipartimento, gli Enti partecipati hanno a loro volta immesso sul mercato pagamenti e risorse finanziarie per oltre 23 milioni di euro corrispondenti a 3.479 atti amministrativi. «Un enorme lavoro - commenta il direttore del dipartimento Turismo e Cultura di Regione Puglia Aldo Patruno - che dà il senso di quanto i dipendenti regionali si siano immedesimati nella condizione di enorme difficoltà degli operatori privati dei comparti Cultura e Turismo e abbiano fatto del loro meglio per liquidare e saldare la gran parte di quanto ad essi spettante. E per questo voglio ringraziarli tutti - dirigenti, funzionari, semplici impiegati - per aver svolto con abnegazione il proprio dovere, nonostante le tante difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria». «Ma 4376 atti amministrativi per 110 milioni di euro liquidati in un anno - conclude - sono anche la dimostrazione che le misure di semplificazione amministrativa e accelerazione procedurale messe in campo hanno cominciato a produrre i propri effetti».