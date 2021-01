Scontro sulla Ss89 Foggia-Manfredonia: muore una 28enne, ferito l'autista del furgoncino

FOGGIA - Una giovane di 28 anni è morta e un’altra persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la statale 89 tra Manfredonia e Foggia. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, un furgoncino e una utilitaria. Sono intervenuti i medici del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti e la gestione della viabilità. Il traffico, in quel tratto di statale, è stato temporaneamente deviato su strade locali.