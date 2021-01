Puglia, oggi somministrati oltre 5mila vaccini anti Covid: anche a 100 aspiranti infermieri

BARI - Oggi in Puglia sono stati somministrati oltre 5mila vaccini anti Covid della Pfizer: salgono così a 35mila circa i vaccinati negli ospedali e nelle Rsa.

lo comunicano fonti dell’assessorato regionale alla Sanità. Restano a disposizione della Puglia poco più di 13mila dosi che potrebbero essere «consumate» in 2-3 giorni. Tra lunedì e martedì, però, salvo rinvii e imprevisti, dovrebbero essere consegnate alle Asl pugliesi altre 27mila dosi circa, terz'ultima tranche di quelle in calendario per la «fase 1».

L'ultima distribuzione dovrebbe avvenire tra il 25 e il 26 gennaio.

VACCINATI 100 ASPIRANTI INFERMIERI - Cento studenti del corso di laurea in Infermieristica a Bari sono stati vaccinati contro il Covid questa mattina all’ospedale Di Venere: sono i primi studenti in Puglia a sottoporsi alla vaccinazione.

«Questa occasione - scrivono in una lettera i cento aspiranti infermieri - rappresenta per ciascuno di noi la speranza di lasciarci alle spalle questa pandemia che, da quasi un anno, ha stravolto la vita di ognuno. A solo due settimane dall’arrivo in Italia del vaccino anti-Sars-CoV-2, ci siamo sentiti onorati e fortunati ad essere tra i primi studenti universitari sul territorio regionale ad aver avuto l’opportunità di riceverne la prima dose». «Questa giornata r - concludono - rappresenta per noi tutti il giorno da celebrare come ripartenza e come ritorno tra le mura del nostro ospedale, è un momento fondamentale per rivedere i visi tutti interi dei pazienti, i loro sorrisi, per risentire quei «grazie» che fanno tanto bene al cuore».