Bari, ospedale Covid in Fiera: il 15 gennaio sarà consegnato e pronto. Salvini «Tempo galantuomo»

BARI - Il 15 gennaio dovrebbe essere consegnato dalle imprese il nuovo ospedale Covid in Fiera del Levante, a Bari e da quel momento «renderlo attivo sarà una questione davvero di pochi giorni, perché le attrezzature ci sono e il piano del personale è stato messo in atto dal Policlinico»: lo ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, durante la consegna di giocattoli e dolciumi ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

L’ospedale in Fiera avrà a disposizione 160 posti letto di terapia intensiva e sub intensiva per i pazienti Covid. «In ogni caso - ha proseguito Lopalco - con l’ospedale in Fiera ci avevamo visto lungo, perché penso proprio che servirà. Anche in assenza di un aumento dei casi, con gli attuali numeri di ricoverati il fatto di poter trasferire dei pazienti significherà liberare posti al Policlinico di Bari e permettere la ripartenza delle attività non urgenti che purtroppo oggi sono bloccate».

SALVINI: «IL TEMPO E' GALANTUOMO» - «Oggi la Puglia annuncia che aprirà un ospedale uguale al quello di Milano in Fiera. Mi ricordo gli insulti di tutti: ma il tempo è galantuomo. E qualcuno dovrà chiedere scusa delle calunnie le infamie del passato. Ma ora l'importante è curare le persone». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.

BERTOLASO: «ANCHE IN PUGLIA UN COVID HOSPITAL» - «Bene che anche la Puglia abbia il suo Covid Hospital (realizzato seguendo lo schema di quello del capoluogo lombardo), mi auguro che ora non accada quello che è accaduto per l’ospedale in fiera a Milano. Speriamo che i vari «esperti del fango» non attacchino una struttura utile per le emergenze solo perché realizzata a fine seconda ondata pandemica e quando già in corso la campagna vaccinazioni». Lo afferma l’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso