Coronavirus Italia, 15.378 casi e 649 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, martedì 5 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.378 i nuovi casi, contro i 10.800 di ieri, e 649 i morti (ieri erano stati 348), a fronte di 135.106 tamponi effettuati (ieri erano stati 77.993). Il rapporto positivi/tamponi è al 11.38%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 569.161, 76.329 i morti e 1.536.129 i guariti, per un totale di 2.181.619 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia. Degli attualmente positivi, 23.395 sono ricoverati in ospedale, 2.569 necessitano di terapia intensiva, mentre 543.197 si trovano in isolamento domiciliare.