Bari calcio, De Laurentiis per gli auguri di Natale ai tifosi: «Vi vorrei allo stadio»

BARI - «Spero di riavere presto i tifosi allo stadio, grazie del sostegno": il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha scambiato gli auguri di buone feste con la tifoseria con un webinar a cui hanno partecipato decine di appassionati. «Vogliamo arrivare fino in fondo, in cima alla classifica - ha detto - Nella passata stagione siamo arrivati in finale, con i calciatori attivi durante il lockdown. Alla fine ce la siamo giocata fino all’ultimo con la Reggiana, gara nella quale abbiamo perso uno dei nostri attaccanti e ci hanno annullato un gol. Siamo determinati ad andar via da questa categoria, anche per gli investimenti che abbiamo fatto in questa avventura negli ultimi due anni e mezzo».

Al presidente i tifosi hanno chiesto anche un commento sul cinema: «Boldi e De Sica? Sono dei grandi. Nella mia vecchiaia parlerò di loro perché saranno dei cult dopo 35 anni di grandi commedie. Possono ancora trovare nuovi racconti e nuovi linguaggio…». "Tanti tifosi hanno rinunciato al rimborso delle quote dell’abbonamento della passata stagione: sono stati oltre 7200. Speriamo di riportare la piazza di Bari nelle grandi categorie. Lavoriamo giorno e notte per far crescere questo gruppo. Il campionato? Speriamo di vincere le ultime due gare dell’anno contro Avellino e Palermo...», ha concluso De Laurentiis.