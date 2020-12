Shopping online, in Puglia 1400 truffe denunciate nel 2020

In Puglia sono 1.400 le segnalazioni ricevute nel 2020 per truffe sugli acquisiti online, con danni per centinaia di migliaia di euro e 249 denunciati. Lo rende noto la Polizia Postale regionale nell’ambito di un progetto di prevenzione di eventuali condotte truffaldine in vista dello shopping natalizio.

La Polizia pugliese, che rileva un aumento delle vittime tra le «fasce deboli», minorenni e over 65, evidenziando che, a livello nazionale, durante il lockdown c'è stato un incremento dell’89,1% delle truffe online rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha potenziato ogni utile strumento per indirizzare l’utenza ad un uso consapevole della rete e dei pagamenti online e contrastare nel contempo le truffe sul web. "Tutto ciò che appare troppo semplice, troppo conveniente, può nascondere una insidia e una truffa - spiega la dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Puglia, Ida Tammaccaro - . Il risparmio e la comodità sono indubbiamente le chiavi del successo degli acquisti on line, soprattutto nel periodo natalizio. Ma è proprio dietro alle offerte irrinunciabili che si insinuano le truffe più diffuse».

A scopo preventivo ha diffuso una «Guida sicura per gli acquisti on line» consultabile sul portale della Polizia Postale e delle Comunicazioni www.commissariatodips.it, «che contiene - spiega Tammaccaro - notizie aggiornate sui fenomeni e consigli utili per tutelarsi nella navigazione in rete e al quale possono essere inviate segnalazioni e domande».