Covid in Italia, sale curva contagi (oltre 40mila) e cala numero morti (+550): indice Rt scende a 1,43

Sale ancora il numero dei contagi Coronavirus in Italia: sono infatti 40.902 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.107.303 casi dall’inizio dell’epidemia.

I decessi registrati sono 550, in forte diminuzione rispetto ai 636 di ieri, per un totale di 44.139 vittime. I tamponi effettuati sono 254.908, in aumento rispetto ai 234.672 di ieri.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia.

Il numero dei dimessi/guariti è 11.480, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 399.238.

Sono poi 3.230 3. le persone in terapia intensiva (più 60 rispetto a ieri), mentre sono 30.914 i ricoverati con sintomi. Gli attualmente positivi ammontano a 663.926. Per quanto concerne la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (10.634), il Piemonte (5.258), la Campania (4.079), il Veneto (3.605), il Lazio (2.925), Toscana (2.478) e l’Emilia Romagna (2.384).

INDICE CONTAGIO - Scende l'indice di contagio Rt a livello nazionale. «Nel periodo 22-4 novembre l'Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1.43», la scorsa settimana era a 1.72.

È quanto si legge nella bozza del report dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute con il monitoraggio della cabina di regia sull'epidemia di Covid in Italia della settimana dal 2 all'8 novembre, con aggiornamenti all'11 novembre.