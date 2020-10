Bari calcio, Auteri recupera Marras per il derby col Monopoli

BARI - Buone notizie per il Bari: il tecnico Auteri avrà a disposizione per il derby di campionato, in programma mercoledì al Veneziani di Monopoli, l’esterno d’attacco Marras: l’ex Livorno oggi è ritornato regolarmente a lavorare in gruppo. Saranno con tutta probabilità indisponibili il difensore Andreoni, il centrocampista De Risio e la punta Simeri, alle prese con un programma personalizzato di recupero. Domani è prevista una seduta di rifinitura pre-gara, poi la squadra andrà in ritiro.