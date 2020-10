Regione Puglia, Emiliano: «Nessun accordo con Di Maio su nuova Giunta»

BARI - «La precisazione diffusa oggi dallo staff del ministro Di Maio è corretta: non c'è nessun accordo relativo alla Giunta regionale pugliese tra Emiliano e Di Maio». E' quanto comunica l’ufficio stampa del presidente Michele Emiliano: questa mattina lo staff del ministro Luigi Di Maio ha smentito un accordo tra l’esponente del M5S e il governatore pugliese per la composizione della Giunta regionale. Martedì scorso, il gruppo del M5S in Consiglio regionale ha ribadito in una nota che non accetterà assessorati ma resterà all’opposizione anche nella prossima legislatura.