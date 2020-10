La Giunta della Regione Puglia mette sotto «esame» 4 direttori dell'Asl

BARI - La Giunta regionale pugliese mette «sotto esame», per deciderne la conferma o meno dell’incarico, i direttori generali delle Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, di Taranto, Stefano Rossi e Giovanni Migliore, direttore generale del Policlinico di Bari.

La Regione Puglia procederà alla valutazione degli obiettivi raggiunti, «la valutazione - è spiegato - viene effettuata da una commissione di esperti in materia di programmazione sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane, appositamente nominata dalla Giunta». La valutazione riguarderà gli obiettivi di mandato e viene effettuata sulla base degli atti e documenti in possesso dei competenti Servizi e sezioni del dipartimento Promozione della salute. «La valutazione complessiva s'intende negativa nel caso in cui gli obiettivi di mandato non raggiunti risultino in misura superiore al 20% del totale di quelli assegnati».