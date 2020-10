Covid e caos trasporti in Puglia, Cgil: «Regione aumenti corse bus e treni»

BARI - «L'innalzamento dei contagi nel Paese e in Puglia va monitorato con attenzione e richiede interventi sul piano sanitario ma non solo, orientati alla tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Per questo auspichiamo che la Regione, per quanto di sua competenza, attivi azioni conseguenti a partire dall’aumento dei tamponi a una migliore organizzazione dei trasporti pubblici": è quanto affermano in una nota congiunta il segretario della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, e il segretario generale della categoria dei trasporti - la Filt Cgil - Giuseppe Guagnano. «Credo che il Governo non abbia agito con lungimiranza non stanziando risorse per il rafforzamento del trasporto pubblico - commenta Gesmundo - ma la Regione può e deve intervenire a nostro avviso per migliorare i servizi diminuendo il più possibile i rischi per utenza e lavoratori». «Sul piano operativo - propone Guagnano - la Regione potrebbe stanziare risorse proprie destinate alle aziende per incrementare le corse, e se non vi fosse adeguata disponibilità di mezzi potrebbe rivolgersi momentaneamente alle aziende private di trasporto. Ovviamente anche l’ipotesi di scaglionamento degli orari di ingresso a scuola andrebbe ad alleggerire il carico attuale».