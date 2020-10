Migranti in arrivo da Lampedusa a Bari, Salvini: «Governo incapace»

BARI - «Ottocento immigrati in arrivo a Bari sulla nave quarantena partita dalla Sicilia. La minoranza di governo non è in grado di garantire il numero legale in Parlamento, impone nuove restrizioni agli italiani, cancella Decreti sicurezza e Quota 100, spalanca i porti e fa ripartire il business dell’immigrazione. Incapaci e pericolosi». Lo dice in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini.

«Le dichiarazioni degli esponenti baresi della Lega in merito all’imminente sbarco della nave quarantena Rhapsody» proveniente dalla Sicilia «sono gravissime». Lo dichiara in una nota il deputato Marco Lacarra, segretario regionale del Pd Puglia. "Naturalmente questo sbarco non ha alcun nesso causale con la modifica dei decreti sicurezza deliberata ieri sera dal Consiglio dei Ministri», sottolinea Lacarra, rilevando che «gli immigrati presenti a bordo peraltro non resteranno a Bari: verranno presto ricollocati in altre località o rimpatriati. In generale, la durezza delle affermazioni che leggiamo oggi conferma quanto la cultura politica leghista sia incompatibile con i valori e la storia della nostra terra. A Bari nessuno è straniero».